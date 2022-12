Kurdes tués à Paris : les images de la neutralisation du suspect brandissant son arme dans un salon de coiffure

La garde à vue du suspect de 69 ans a été levée ce lundi matin et il va être présenté à un juge d’instruction en vue d’une éventuelle mise en examen, a indiqué le parquet de Paris.

Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat et tentative d’assassinat en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour acquisition et détention non autorisées d’arme, a ajouté le parquet, précisant avoir requis le placement en détention provisoire du suspect.

L’homme s’est décrit comme “dépressif” et “suicidaire”, précisant avoir “toujours eu envie d’assassiner des migrants, des étrangers” depuis un cambriolage à son domicile en 2016, a précisé la procureure de Paris. Il a également reconnu lors de sa garde à vue ressentir une “haine pathologique des étrangers”.