"L'Ukraine ne se rendra jamais" assure Zelensky sous les acclamations du Congrès américain

Volodymyr Zelensky au Congrès américain ©2022 Getty Images

"La tyrannie russe n'a plus de contrôle sur nous", a-t-il encore affirmé, acclamé à plusieurs reprises lors d'un discours vibrant d'une vingtaine de minutes, qui a conclu son tout premier déplacement à l'étranger depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Au-delà du lyrisme, le président ukrainien s'est efforcé de convaincre le Congrès, qui va basculer partiellement du côté des républicains en janvier, de poursuivre son aide massive.

"Je voudrais vous remercier, vous remercier beaucoup pour les aides financières que vous nous avez accordées et celles que vous pourriez décider", a-t-il déclaré.

"Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie, que nous gérons de la façon la plus responsable" a lancé Volodymyr Zelensky, dans une réponse aux préoccupations exprimées par certains responsables conservateurs qui ne veulent plus de "chèque en blanc" pour Kiev.

Et ce alors que les parlementaires doivent approuver une nouvelle enveloppe massive de près de 45 milliards de dollars d'assistance humanitaire et militaire pour l'Ukraine.

Il a par ailleurs lié le combat contre la Russie à la menace que représente l'Iran, un thème cher au camp républicain qui reproche au président démocrate Joe Biden d'être trop complaisant face à Téhéran.

"Les drones mortels envoyés par centaines par l'Iran à la Russie sont devenus une menace pour notre infrastructure stratégique. Deux (Etats) terroristes se sont bien trouvés. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils n'attaquent vos autres alliés", a-t-il mis en garde.

Sur un ton parfois presque badin, le président ukrainien a aussi laissé entendre qu'il ne relâcherait pas la pression pour obtenir plus d'armement et des équipements plus lourds. "Nous avons de l'artillerie, oui", a-t-il dit, ajoutant: "Est-ce assez? Honnêtement, pas vraiment".

Et il a aussi lancé que "les soldats ukrainiens peuvent parfaitement opérer eux-mêmes des tanks et des avions américains", une allusion à des équipements que Washington a jusqu'ici refusé de fournir.

A la fin de son discours, Volodymyr Zelensky s'est tourné vers la cheffe de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et vers la vice-présidente Kamala Harris, qui présidaient cette séance exceptionnelle.

"Quand j'étais à Bakhmout hier (une ville de l'est ravagée par les combats, ndlr) nos héros m'ont donné le drapeau, leur drapeau. L'étendard de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe et le monde au prix de leur vie", a-t-il souligné, avant de remettre aux dirigeantes le drapeau bleu et jaune, couvert de signatures de soldats.

En retour, elles lui ont remis un drapeau américain ayant été hissé au sommet du Capitole mercredi pour marquer sa visite historique.

L'entrée de l'Ukraine dans l'Otan peu "vraisemblable", estime Macron

Le président français Emmanuel Macron estime qu'une entrée de l'Ukraine dans l'Otan serait vécue par la Russie comme une confrontation et qu'elle n'est pas le "scénario le plus vraisemblable", dans un entretien à plusieurs médias.

"L'entrée de l'Ukraine dans l'Otan serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n'est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l'imaginer", a-t-il déclaré mercredi aux quotidiens français Le Monde, américain Wall Street Journal et libanais An Nahar.

"Que l'Ukraine entre ou non dans l'Otan - et ce n'est pas le scénario le plus vraisemblable - il faudra lui donner des garanties de sécurité d'autant plus robustes qu'elle a été agressée par la Russie", poursuit-il.

Emmanuel Macron insiste sur la nécessité d'accorder des "garanties de sécurité" à l'Ukraine mais aussi à la Russie à l'issue du conflit ukrainien, position qui lui a valu de vives critiques à Kiev et en Europe de l'est.

"A la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table. Et donc que tous les Européens et les Occidentaux qui me donnent des leçons de morale m'expliquent avec qui ils se mettront autour de la table", a-t-il lancé.

"Moi, je n'ai pas envie que ce soient les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour d'après", a-t-il souligné en référence notamment aux efforts de médiation de la diplomatie turque.

Le président français a aussi de nouveau plaidé pour l'autonomie stratégique de l'Europe, au sein de l'Otan, mais dans une moindre dépendance vis-à-vis des Etats-Unis.

"Il n'y a pas d'architecture de sécurité de l'Europe sans autonomie stratégique, dans l'Otan et avec l'Otan, mais pas en dépendant de l'Otan", a-t-il souligné.

"Une alliance, ce n'est pas quelque chose dont je dépends, c'est quelque chose que je choisis (...) Nous devons repenser notre autonomie stratégique", a-t-il insisté.

"L'Europe doit gagner en autonomie technologique, capacitaire, y compris par rapport aux Etats-Unis", a martelé le président français.