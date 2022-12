Amputé de son pénis par erreur, il ne reçoit que 61.000 euros d'indemnisation: «Un jugement dénigrant»

Atteint d’un cancer de la peau de la verge, le patient - dont l’urologue a amputé le pénis en 2017 après avoir oublié de retirer l’intégralité des cellules cancéreuses lors d’une opération réalisée en 2014 - s’estime lésé, lui qui est loin d’avoir obtenu les 976.000 euros espérés.

Dans un commentaire repris par « Le Figaro », la victime se dit « humiliée » par la décision du tribunal administratif de Nantes, dont les comptes laissent perplexe : 12.000 euros pour les « souffrances endurées », 16.000 euros pour le « déficit fonctionnel permanent » et 31.500 euros pour le « préjudice sexuel ».

Selon l’avocat du trentenaire victime d’une erreur de son urologue, son client ne peut accepter un « jugement dénigrant pour la dignité humaine ».

« Les magistrats administratifs ont considéré que le pénis d'un homme de 33 ans ne vaut pas plus que 61.000 euros et que sa souffrance physique et psychologique ne devait être indemnisée que dans un cadre strict. L'État peut songer à les remplacer par des robots ou des logiciels qui appliqueront les nomenclatures d'indemnisation préétablies par des énarques », explique Maître Georges Parastatis dans « Le Figaro ». Avant de poursuivre et de considérer que son client « a subi une première mort psychologique par la faute médicale et une deuxième […] par ce jugement dénigrant pour la dignité humaine. »

Maître Georges Parastatis espère désormais que « la cour d’appel regardera ce dossier de manière plus humaine et non intellectuellement rigide ».