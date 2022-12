Il y a 10 ans, les Mayas annonçaient la fin du monde

«Les montagnes vont fondre comme de la cire», prévenaient notamment des adeptes de ces théories. Les passions se déchaînent face à cette hypothétique fin de l'humanité. Un chrétien vivant au coeur des Pays-Bas se préparait à vivre le déluge et a mis la dernière main à un bateau de survie pouvant accueillir 50 personnes. Quelque 35 personnes ont réservé une place dans le bateau, installé dans son jardin et destiné à accueillir notamment ses enfants et petits-enfants

Un Néerlandais a acheté pour 13.000 euros un bateau de survie orange à coque intégrale, entièrement étanche pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes. ©AFP

Bugarach au centre des attentions

Cet homme n'est pas le seul à tenter de se protéger face au déchaînement annoncé par la fin du calendrier maya. Au centre de toutes les attentions, la petite bourgade de Bugarach, dans l’Aude, à 9km de Rennes les Bains, dans le Sud-Ouest de la France. Le patelin, modeste, prend une notoriété soudaine. A l'approche de la date fatidique, le village est assailli par les badauds. Près de 200 journalistes ont été dépêchés sur place. Mais pourquoi un tel engouement? Les croyances: ce village d'à peine 200 habitants est considéré par certains comme le lieu ultime pour échapper à la fin du monde annoncée.

Jean-Pierre Delord, le maire, ne rigole plus. «Au départ, cette histoire de fin du monde était amusante, déclare-t-il. On avait droit à quelques allumés, certes, mais gentils. Cette fois-ci, je m'inquiète. »

Le 21 décembre 2012, tous les accès au village sont filtrés par une centaine de gendarmes pour éviter une présence massive d’adeptes à ces théories apocalyptiques. À Bugarach, certains croient même dur comme fer que le pic est un garage à ovnis.

Les attentes ont finalement accouché d'une souris et rien de cet emballement mystique ne s'est produit. "Au lieu de nier l’évidence, ils vont assurer que ce n’est que partie remise. Ce n’est ni malhonnête, ni conscient, ni le fait spécifique de personnes fragilisées mentalement ou endoctrinées. Ce processus est humain et on l’observe dans toutes les sphères de la vie, au quotidien", expliquait Benoît Dardenne, professeur à la faculté de psychologie de l’ULiège.

Dix ans plus tard, le village de Bugarach, niché dans une région déclassée continue d’attirer les amateurs d’ésotérisme. Et la fin du monde, ne semble pas pour tout de suite.