À 93 ans, elle est contrainte d’attendre l’ambulance pendant 24h après une lourde chute

Désemparée, la famille a partagé des photos sur les réseaux sociaux. "C’était très bouleversant de la voir allongée sur le sol et hurler de douleur pendant plus de 24 heures", a déclaré son fils à The Sun.

Le service d’ambulance gallois est sous pressions depuis de nombreux mois. "Je ne blâme pas le personnel ambulancier mais j’étais bouleversé par ce qui s’est passé, c’est inacceptable", a expliqué le fils d’Elizabeth à The Sun. L’ensemble du NHS est en grande difficulté en ce moment et l’un des plus gros problèmes est la pénurie de soignants. Ils ne sont pas assez payés et personne ne veut faire le travail ".

Des excuses

Le Welsh Ambulance Service (WAS) a présenté ses excuses à la famille: "Les longs retards de transfert à l’hôpital sont bien documentés et ont entraîné de très longues attentes pour les patients. Nous travaillons avec des partenaires à travers le Pays de Galles pour atténuer les pressions du mieux que nous pouvons", ont-ils déclaré au Mirror.