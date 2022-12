Le père de Britney Spears se confie sur la mise sous tutelle de sa fille : “Sans ça, elle ne serait plus vivante”

La tutelle durera 13 ans. En novembre 2021, la chanteuse américaine est “libérée”, après avoir dénoncé publiquement des “abus en tous genres” en provenance de ses managers et de sa famille.

”Où serait Britney sans cette tutelle ?”

Un an après, Jamie Spears est revenu pour la première fois sur cette période dans une interview accordée à The Mail on Sunday. Le père de la “princesse de la pop”, régulièrement pointé du doigt pour avoir été le “bourreau” de sa fille, souhaitait donner sa version des faits. “Ça a été une sacrée époque. Mais j’aime ma fille de tout mon cœur et de toute mon âme. Où serait Britney en ce moment sans cette tutelle ? Je ne sais pas si elle serait vivante. Je ne sais pas”, confie-t-il.

Selon lui, c’était un “excellent outil” pour protéger la star. “Une tutelle est censée aider quelqu’un à retrouver sa vie et à retourner dans la société pour pouvoir vivre normalement. Je veux dire que j’ai fait une différence. Il y avait quelques personnes derrière moi qui ont vraiment aidé à l’amener à un point où nous pourrions l’aider “, se défend-il.

Jamie Spears a également évoqué les bienfaits de cette tutelle sur la fortune de l’artiste. “Elle était fauchée. Elle n’avait pas d’argent du tout. Nous avons travaillé, elle a travaillé, et la tutelle lui a permis de rétablir ses finances”, avant d’en venir aux enfants de Britney. Sans la tutelle, “elle n’aurait pas récupéré les enfants” non plus. C’est cela qui a “donné un sentiment de tranquillité et de protection à Kevin (NDLR : Federline, le père des enfants).”

La chanteuse de 41 ans n’a pas encore réagi aux propos de son père. Peut-être le fera-t-elle prochainement sur Instagram, son réseau social de prédilection lorsqu’il s’agit d’étaler ses états d’âme.