Inde: de l'alcool frelaté tue au moins 37 personnes

La dernière tragédie en date dans le Bihar a déjà provoqué la mort de 37 personnes, a déclaré à l'AFP un responsable policier. Il n'a pu confirmer des informations des médias locaux faisant état de 62 morts.

Selon les familles des victimes, des habitants de plusieurs villages ont absorbé lundi lors d'un mariage et d'autres rassemblements une boisson fabriquée localement et connue sous le nom de "Mahua" ou "Desi Daru".

Beaucoup d'entre eux se sont ensuite plaints de douleurs à l'estomac et d'une perte de vision puis ont commencé à vomir. Dès mardi, plus de vingt personnes étaient décédées.

Les autorités avaient fait état jeudi d'au moins 22 autopsies confirmant l'intoxication par de l'alcool frelaté. Samedi, plus d'une dizaine se trouvaient à l'hôpital dans un état critique.

La police a arrêté durant les trois derniers jours plus d'une centaine de personnes liées à la confection et la vente illégales d'alcool. Six cents litres d'alcool ont été saisis.

Sur les quelque cinq milliards de litres d'alcool consommés chaque année dans le pays, environ 40% sont produits illégalement, selon l'Association internationale des vins et spiritueux de l'Inde.

Les boissons alcoolisées clandestines sont souvent frelatées avec du méthanol pour augmenter leur taux d'alcool. Ingéré, le méthanol peut provoquer la cécité, des lésions hépatiques et la mort.