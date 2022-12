Si dans un cas comme celui-là, on n’utilise pas l’expression "plus de peur que de mal", on ne s’en servira jamais. En effet, comme le rapporte The Guardian, à Londres, deux adolescents sont sortis indemnes, ce mercredi, d’un accident qui aurait pu avoir de graves conséquences.

Alors qu’ils passaient un peu de bon temps sur une fête foraine, les deux jeunes Anglais décident d’aller dans une cage circulaire reliée à deux mâts par des élastiques. En s’installant sur une telle attraction, ils étaient sûrement à la recherche de sensations fortes, mais certainement pas à ce point-là. En effet, à peine le manège avait-il démarré qu’un des deux élastiques a lâché, envoyant la boule s’écraser sur un des mâts, avant de rester suspendue dans le vide, avec les adolescents à l’intérieur.

Le temps que la police et les pompiers arrivent sur les lieux, la cage avait été descendue et les deux jeunes libérés. Après avoir été auscultés par des médecins, ils ont quitté le champ de foire.

L’attraction fermée jusqu’à nouvel ordre

Au vu des événements, une enquête a logiquement été ouverte. "L’attraction restera fermée pendant la durée des investigations, a d’ailleurs indiqué le porte-parole de Winter Wonderland, mais toutes nos autres attractions sont ouvertes. Elles sont régulièrement testées par des membres du staff, qui s’assurent qu’elles ne présentent aucun problème."

D’après le Evening Standard, la rupture de l’élastique serait liée à un problème mécanique de l’attraction.