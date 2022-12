À Pékin, des crématoriums débordés par la vague de Covid

"Nous incinérons vingt corps par jour, principalement des personnes âgées. Beaucoup de gens sont tombés malades récemment", a indiqué à l'AFP un employé d'un crématorium.

Le virus n'épargne pas le personnel: "on nous fait travailler énormément! Sur 60 employés, plus de 10 sont positifs (au Covid), mais on n'a pas le choix, il y a tellement de travail ces derniers temps", a-t-il ajouté.

Les employés de deux maisons funéraires de Pékin contactés par l'AFP ont indiqué que leurs établissements travaillent désormais 24 heures sur 24, proposant des services de crémation le jour même pour répondre à la forte demande.

Un autre crématorium a indiqué avoir dorénavant une liste d'attente d'une semaine.

Pourtant, les chiffres officiels ne mentionnent aucun décès lié au Covid depuis le 4 décembre.

L'organisme en charge de la lutte contre le Covid a appelé vendredi les gouvernements locaux à augmenter leur surveillance et leur attention médicale pour les personnes rentrant dans leurs familles, en zone rurale, à l'approche du Nouvel An chinois en janvier.

L'événement provoque chaque année la plus grande migration de population au monde. La demande devrait exploser cette année, après la levée des restrictions sur les voyages entre provinces.

Les médias d'État et experts chinois en santé ont minimisé ces derniers jours la dangerosité du variant Omicron, l'expert des maladies respiratoires Zhong Nanshan proposant de renommer le Covid en "rhume du coronavirus".

Mais le pays compte des millions de personnes âgées vulnérables car non vaccinées, tandis que les tests antigéniques et médicaments contre la fièvre sont devenus introuvables dans nombre de pharmacies.

Une récente étude par des chercheurs de l'université de Hong Kong a prédit que le Covid pourrait tuer un million de personnes en Chine cet hiver, en l'absence de quatrième dose de vaccin ou de nouvelles restrictions.

Officiellement, seuls neuf décès ont été imputés à l'épidémie depuis mi-novembre. Le pays a enregistré plus de 10.000 cas quotidiens depuis.

Auparavant, aucune mort liée au virus n'avait été rapportée entre le 28 mai et le 19 novembre.

Quand les premiers cas avaient été détectés en décembre 2019 à Wuhan (centre), de nombreux décès de patients positifs au Covid n'avaient pas été répertoriés, en raison de règles nationales strictes pour attribuer une mort au virus, selon l'explication donnée à l'époque par des médias chinois.