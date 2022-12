Afshin Esmaeil Ghaderzadeh parle kurde et persan et a ouvert un compte Instagram avec l'aide d'un ami. En raison de sa taille, il n'a pas pu aller à l'école et éprouve des difficultés à lire et écrire.

Il espère que son statut de détenteur du record du monde lui apportera un peu de célébrité et éventuellement un revenu avec lequel il pourra aider ses parents et les autres membres de sa famille.