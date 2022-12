Les règles de sécurité des aéroports britanniques sur les liquides bientôt assouplies

Les voyageurs ne devront plus non plus transporter les contenants de ces liquides dans des sacs en plastique transparents, ni retirer les tablettes et les ordinateurs portables des bagages à main aux points de contrôle.

Le ministère des Transports a indiqué que les principaux aéroports devront installer une nouvelle technologie permettant aux agents de sécurité d'obtenir des images plus détaillées du contenu des bagages des passagers.

Les règles actuelles de sécurité dans les aéroports ont été introduites en 2006 à la suite de l'échec d'un complot terroriste visant à faire exploser des avions reliant Londres aux États-Unis avec des bombes liquides artisanales.

Les voyageurs qui ne les respectent pas sont l'une des principales causes de retard dans les contrôles de sécurité des aéroports.

"D'ici 2024, les principaux aéroports du Royaume-Uni seront équipés des dernières technologies de sécurité, ce qui permettra de réduire les temps d'attente, d'améliorer l'expérience des passagers et, surtout, de détecter les menaces potentielles", a expliqué le ministre des Transports Mark Harper.

"D'ici là, les passagers doivent continuer à suivre les règles existantes", a-t-il insisté. L'échéance de juin 2024 a été fixée après plusieurs essais dans des aéroports qui ont débuté en 2018.

Les scanners CT créent une image en 3D de ce qui se trouve dans les sacs des passagers. Il est déjà utilisé dans des aéroports étrangers tels que Schiphol à Amsterdam et plusieurs aux États-Unis.