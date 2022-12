Enquête pour corruption : un commissaire européen défend ses tweets et sa présence au Qatar

La récente révélation dans la presse de l’existence d’une enquête judiciaire au sujet de faits présumés de corruption orchestrés par Doha et visant des (ex-) eurodéputés a tout d’un coup jeté le soupçon sur ces positions jugées fort conciliantes. Sans raison, selon le commissaire Schinas, qui rappelle avoir rencontré sur place des représentants de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

Au passage, le Grec a indiqué que la Commission proposerait, dans le cadre d’un paquet “anti-corruption”, d’établir un organe d’éthique pour toutes les institutions de l’UE. Il a rappelé que la Commission proposait

À ses côtés, la commissaire Ylva Johansson a été interrogée sur la proposition (d’avril dernier) de la Commission d’exempter de visa les ressortissants du Qatar et du Koweït pour les courts séjours.

Le Conseil (Etats membres) a déjà pris position (pour la libéralisation), mais il manque encore le Parlement pour convenir avec lui d’un nouveau régime de visas pour ces deux Etats.

La commissaire suédoise a défendu mardi une évaluation équilibrée et complète de la Commission, tenant compte dans le cas du Qatar d’une “très bonne coopération dans la lutte contre la pandémie, l’évacuation de personnes vulnérables d’Afghanistan”, ou encore “les menaces hybrides sur l’Europe” et “l’alignement” sur la position européenne par rapport à l’invasion russe de l’Ukraine. Une évaluation de la situation des droits humains dans le pays concerné faisait également partie de l’évaluation, et “il était clair (dans cette évaluation) qu’il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine”, assure-t-elle.