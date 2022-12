Enquête pour corruption: plus d'un million et demi d'euros cash saisi chez Panzeri et Kaili

Au total, plus d'un million et demi d'euros en argent liquide a été découvert chez l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri et l'eurodéputée grecque Eva Kaili, indiquent mardi Le Soir et Knack, en diffusant une photo policière des tas de billets.