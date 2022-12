YouTube a expliqué que le créateur de la chaîne « Norman fait des vidéos » ne profitera plus des revenus générés par les publicités diffusées sur ses productions.

« Nous avons décidé de démonétiser la chaîne de Norman, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicités associées à sa chaîne et donc plus de revenus », confirme un porte-parole de YouTube, ce dimanche 11 décembre à l’AFP.

Ce que Norman Thavaud, accusé de viol et corruption de mineur, a dit lors de sa garde à vue

« Nous considérons le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, comme inacceptable », explique le porte-parole qui précise que la chaîne d’autres YouTubeurs avait déjà été démonétisé par le passé. « Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés. Si nous constatons que le comportement d'un créateur, sur YouTube ou en dehors, nuit à nos utilisateurs, à notre communauté, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons alors des mesures supplémentaires pour les protéger. »

Il y a quelques jours, dans la foulée du placement en garde à vue de Norman Thavaud, le groupe Webedia (PurePeople, AlloCiné, Pure Médias,…) avait déjà suspendu sa collaboration avec le célèbre YouTubeur.

Mardi passé, la garde à vue de l’humoriste a été levée « pour poursuite d'enquête », sans poursuites à ce stade, avait indiqué le parquet de Paris.