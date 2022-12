Des médecins britanniques présentent un traitement pionnier contre une forme de leucémie

Elle a donc participé à un essai clinique au Great Ormond Street Hospital for Children de Londres pour un nouveau traitement qui utilise des cellules immunitaires génétiquement modifiées provenant d'un volontaire sain.

En 28 jours, elle était en rémission, lui permettant de recevoir une deuxième greffe de moelle osseuse pour restaurer son système immunitaire, ont expliqué les chercheurs ce week-end lors de la réunion annuelle de la Société américaine d'hématologie.

Six mois plus tard, elle "se porte bien" et est de retour chez elle à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, où elle bénéficie d'un suivi médical.

La première patiente à avoir reçu ce traitement

"Sans ce traitement expérimental, la seule option d'Alyssa était les soins palliatifs", a déclaré l'hôpital dans un communiqué dimanche.

La leucémie lymphoblastique aiguë affecte les cellules du système immunitaire, les lymphocytes B et T, qui combattent et protègent contre les virus.

Alyssa est la première patiente connue à avoir reçu des cellules T à base modifiée, a indiqué l'hôpital. Le traitement implique la conversion chimique des lettres du code ADN.