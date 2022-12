Corruption par le Qatar au Parlement européen : 4 personnes sous mandat d'arrêt, Marc Tarabella perquisitionné

Six personnes au total ont été privées de liberté vendredi dans le cadre de l'enquête à grande échelle du parquet fédéral et de la police fédérale pour des délits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent, annonce le parquet fédéral dans un communiqué diffusé dimanche. Celui-ci enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar au sein de cette institution de l'UE.