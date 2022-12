50 kg de pâtes, 20 kg de riz, 104 pots de sauce tomate… : dans son garage, Alysson possède un stock digne d’une supérette

Une pénurie dans les magasins ne ferait pas peur à Alysson. La Parisienne de 32 ans possède un vrai supermarché miniature dans son garage. On y trouve de tout… et en grande quantité : 50 kg de pâtes, 20 kg de riz, 60 kg de farine, 20 litres d’huile, des dizaines de boîtes de conserve et bocaux, plusieurs pots de moutarde, des paquets de gâteaux et de céréales, etc. En tout, la Française a accumulé trois étagères remplies à craquer… de quoi se nourrir pendant un an !