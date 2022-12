Qu’est-ce que le "syndrome de l’homme raide", dont souffre Céline Dion?

Le syndrome de "l’homme raide" est caractérisé par une raideur progressive. Elle affecte notamment les muscles du tronc et est superposée à des spasmes, entraînant des déformations posturales. Les personnes atteintes par cette maladie deviennent souvent très sensibles au bruit. Dans certains cas, les seuls bruits de la rue suffisent à déclencher des spasmes musculaires.

Ce syndrome survient chez environ une personne sur un million et se rencontre le plus souvent chez les personnes d’âge moyen.

Dans une biographie consacrée à la chanteuse, son ORL Jean Abitbol avait déjà évoqué le sujet. "On ressent un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes qui se produisent en général quand on a vécu une période de stress relativement agressive". "On a du mal à respirer, on a du mal à chanter, on a du mal à parler…", ajoutait-il encore.