Comme depuis le début de la semaine, les conditions de transfert des détenus au procès des attentats du 22 mars 2016 étaient au centre des débats devant la cour d’assises, jeudi matin. Ce n’est qu’en fin de matinée que la lecture de l’acte d’accusation a pu reprendre.

2 Brussels Airport: le blocage de l’accès au terminal B levé par les passagers

Des passagers mécontents, bloqués à l’aéroport national depuis mercredi, ont bloqué jeudi matin l’accès à la jetée B, perturbant les vols hors-Schengen. Heureusement, la situation est rentrée dans l’ordre.

3 Washington et Moscou échangent des prisonniers, dont la basketteuse Brittney Griner

Les États-Unis et la Russie ont procédé jeudi à un échange de prisonniers comprenant la star américaine du basket Brittney Griner et le marchand d’armes russe Viktor Bout, ont annoncé respectivement la Maison Blanche et le ministère russe des Affaires étrangères.

4 Malade, Céline Dion reporte des dates de concert

Céline Dion a révélé jeudi sur son compte Instagram souffrir d’un "trouble neurologique très rare", qui la contraint une nouvelle fois à reporter des concerts de sa tournée "Courage World Tour" en Europe.

5 Le directeur de la communication de l’UCLouvain a été licencié

À la suite des résultats d’une analyse de risque psycho-sociaux de la médecine du travail, l’UCLouvain a décidé de licencier son directeur de l’administration des relations extérieures et de la communication.