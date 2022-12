Ses proches profitent de ce qui pourrait être leurs derniers moments aux côtés de l’acteur. "Ils chérissent chaque instant", confiait ce témoin, qui tient à garder l’anonymat, au tabloïd américain Radar Online.

« Miracle de Noël »

La même source révèle que l’état de santé de l’acteur se dégrade rapidement. "Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas qu’il saisisse beaucoup de ce que les autres disent. Il y a des jours où ils voient des aperçus de l’ancien Bruce, mais ils sont brefs et espacés. Il semble qu’il s’éloigne de plus en plus d’eux, et cela leur brise le cœur", témoigne encore ce proche de la famille. Avant de préciser que ses filles espéraient un "miracle de Noël".