Complot déjoué en Allemagne: un groupuscule armé et potentiellement dangereux

"Nous avons quand même un mélange dangereux de personnes qui suivent des convictions irrationnelles, certaines avec beaucoup d'argent, d'autres en possession d'armes et avec un plan qu'elles veulent mettre en oeuvre (...) et c'est pour ça que c'est dangereux et c'est pour ça que nous sommes intervenus", a expliqué sur la chaîne publique ARD le chef de l'Office fédéral de la police criminelle (BKA), Holger Münch.