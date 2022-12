L'année 2022 résumée selon Google ? Ukraine, Wordle et la reine Elizabeth

En 2022, la pandémie mondiale est progressivement passée au second plan, tandis que la guerre en Ukraine a fortement interrogé les Belges. "Ukraine" est ainsi le terme recherché le plus fréquent de l'année, suivi du portail en ligne "Ma Santé" ou du "changement climatique".

Les questions "pourquoi" posées à Google ont aussi largement concerné la guerre en Ukraine. "Pourquoi Poutine envahit-il l'Ukraine ?" s'est en effet hissée en tête du classement de ce type d'interrogations. Suivent "pourquoi les cornflakes ont été inventés ?" et "Les frères Bogdanoff, pourquoi ce visage ?".

Du côté des questions "comment", les internautes se sont demandés "Comment Dora est morte ?" à la suite du battage sur les réseaux sociaux à propos de théories sur la mort de la jeune exploratrice. "Comment éloigner les guêpes ?" a également préoccupés les Belges durant le printemps et l'été derniers.

Au rayon des loisirs numériques, le jeu de mots à deviner "Wordle", en première place de la catégorie, a remporté un succès fulgurant cette année, constate Google. Le jeu en ligne sud-coréen "Lost Ark", ainsi que le classique "FIFA 23" complètent ce podium.

Le top 3 des séries, émissions télévisées et films les plus recherchés est trusté par les séries (Netflix) "Dahmer" et "Stranger Things", devant le film flamand "Zillion", qui a déjà attiré près d'un demi-million de Belges dans les cinémas.

2022 a aussi été l'année de la discorde impliquant Johnny Depp et Amber Heard. Le duo d'Hollywood occupe d'ailleurs les deux positions de tête du classement des recherches concernant les personnalités internationales, précédant le chanteur irlandais Johnny Logan, qui avait fait une apparition à la télévision cette année dans le programme "The Masked Singer" sur VTM.

La personnalité belge la plus tendance de l'année selon le moteur de recherche est la jeune chanteuse et actrice flamande Camille Dhont.

Enfin, au cours de cette année, plusieurs personnalités sont décédées, ce qui se reflète dans les recherches les plus fréquentes du pays. Le décès soudain de l'acteur français Gaspard Ulliel lors d'un accident de ski occupe le haut du classement. S'ensuit juste après la reine Elizabeth II en deuxième place, et le petit Rayan - jeune Marocain resté coincé dans un puits pendant cinq jours - dans le trio de tête. Les recherches en Belgique ont également porté sur des célébrités françaises comme l'ancien présentateur du journal télévisé Jean-Pierre Pernaut et le comédien et chanteur Daniel Lévi, connu pour la comédie musicale "Les Dix Commandements" et décédé des suites d'un cancer.