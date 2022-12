Comment le défi migratoire fracture l'Europe

Manque de places, manque de solidarité entre pays... Le chantier est immense. Et dans les prochaines années, les exilés devraient être des centaines de millions à travers le monde, avec le dérèglement climatique et l'insécurité alimentaire.

Alors les Ministres européens promettent de lutter ensemble pour mieux protéger nos frontières extérieures. Mais pas de vision, ni de projet de long terme. Et c'est bien là le problème récurrent de la politique migratoire européenne.

Car si la migration en Europe peut à ce point faire débat c'est surtout à cause de son système de gestion des flux migratoires, clairement défaillant. Avec des textes législatifs inadaptés et des ajustements inefficaces. Dans ce décryptage, on vous propose une plongée dans les rouages et les coulisses de la politique migratoire européenne. Pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, pourquoi les solutions peinent à arriver et comment tout cela détériore complètement l'unité de l'Union Européenne.

Les réponses avec Giacomo Orsini, maître de conférence à l'ULB en migrations internationales, Tania Racho, docteure en droit européen et spécialisée dans les migrations, Camille Le Coz, analyste à l'Institut des politiques migratoires européennes et Andrew McKinlay, porte-parole de l'Agence de l'Union Européenne pour l'Asile.