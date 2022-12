Enlisée en Ukraine, la Russie “n’acceptera pas” le plafonnement du prix de son pétrole par les Occidentaux

”Nous n’accepterons pas ce plafond”, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par les agences russes, alors que Moscou avait déjà prévenu qu’il ne livrerait plus de pétrole aux pays qui adopteraient cette mesure.

Dans cette première réaction de Moscou, M. Peskov a toutefois affirmé que la Russie s’était “préparée” en amont “pour un tel plafond”, sans donner plus de détails.

60 dollars

Hier vendredi, les 27 pays de l’Union européenne, le G7 et l’Australie s’étaient mis d’accord sur “un prix maximum de 60 dollars américains pour le pétrole brut d’origine russe transporté par voie maritime”, selon les termes d’un communiqué commun.

Le cours du baril de pétrole russe (brut de l’Oural) évolue actuellement autour de 65 dollars, soit à peine plus que le plafond européen, impliquant un impact limité à court terme.

Le mécanisme entrera en vigueur lundi “ou très peu de temps après”, ont précisé le G7 et l’Australie. C’est aussi ce jour-là que débute l’embargo de l’UE sur le pétrole russe acheminé par voie maritime qui va déjà supprimer les deux tiers de ses achats de brut à la Russie.

Ainsi, seul le pétrole vendu par Moscou à un prix égal ou inférieur à 60 dollars pourra continuer à être livré. Au-delà de ce plafond, il sera interdit pour les entreprises de fournir les services permettant le transport maritime (fret, assurance, etc.).

L’Allemagne et la Pologne ayant par ailleurs décidé d’arrêter leurs livraisons via un oléoduc d’ici à la fin de l’année, en plus de l’embargo européen, les importations russes totales seront touchées à plus de 90 %, selon les Européens.

Poutine dans le Donbass

Le Kremlin a également déclaré ce samedi que Vladimir Poutine irait à un moment donné dans le Donbass, cette zone dans l’est de l’Ukraine qu’il a annexée fin septembre, sans toutefois que son armée ne la contrôle entièrement.

”En temps voulu, bien sûr, (une telle visite) se produira. C’est une région de la Russie”, a déclaré Dmitri Peskov, interrogé sur un éventuel déplacement prochain de M. Poutine.

Une telle visite serait une première depuis que l’Ukraine affronte dans le Donbass des séparatistes soutenus par Moscou (2014), et depuis plusieurs mois l’armée régulière russe, flanquée de combattants du groupe paramilitaire Wagner et de centaines de réservistes civils appelés en renfort.