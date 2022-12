Mauvaise nouvelle pour les vacanciers: les tarifs des péages des autoroutes françaises vont augmenter en 2023

Cette hausse annuelle, inférieure à l'inflation, s'accompagnera d'une augmentation - de 30 à 40% - de la ristourne accordée aux automobilistes faisant au moins dix allers-retours par mois sur le même itinéraires et d'une réduction de 5% pendant un an pour les véhicules électriques sur les réseaux Sanef et APRR.