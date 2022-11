Jolie découverte: une amulette vieille de 3.000 ans retrouvée lors d’un voyage scolaire

Lorsqu’il a examiné la pierre en forme de scarabée, lui et son groupe d’élèves ont réalisé qu’ils avaient découvert quelque chose d’une importance historique. "C’était un scarabée avec une scène clairement incisée, le rêve de tout archéologue amateur", a déclaré Gilad Stern.

Ce type d’amulette en forme de coléoptère est originaire d’Égypte ancienne. La pierre en forme de scarabée était à l’origine utilisée comme sceau avant de devenir un symbole de protection et un porte-bonheur.

L’objet daterait, selon l’office israélien des antiquités, de la fin de l’âge du bronze, soit de 1.500 à 1.000 avant JC et est recouvert d’une glaçure bleu-vert. Cela en faisait un symbole de pouvoir et d’appartenance à un certain statut et il aurait pu être porté sur un collier ou une bague.

La scène gravée sur le scarabée représente probablement l’octroi de la légitimité à un dirigeant local. On y voit un personnage debout avec son bras levé au-dessus d’un second personnage assis.

"Cette scène décrit la réalité géopolitique qui prévalait durant la dernière période de l’âge de bronze lorsque les édiles locaux vivaient sous l’hégémonie politique et culturelle de l’Égypte", détaille Amir Golani, expert de cette période auprès de l’office israélien des antiquités. Il estime que l’objet a été laissé ou même enterré intentionnellement à cet endroit il y a trois millénaires.