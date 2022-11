Elargissement de l’Otan: la Suède et la Finlande ont fait des « pas positifs », estime la Turquie

"Le nouveau gouvernement en Suède est plus déterminé que le précédent et nous accueillons ceci avec satisfaction. (...) Ils ont effectué des changements législatifs et tout ça constitue des pas positifs", a affirmé M. Cavusoglu lors d’une conférence de presse à Bucarest, en marge de la réunion des chefs de la diplomatie des trente pays de l’Otan à laquelle la Suède et la Finlande ont participé comme "invitées".