« C’était le plus beau jour de ma vie, quand j’ai vu Melissa pour la première fois. Je n’arrivais pas à y croire, je pensais ne jamais la revoir », explique Alta Highsmith, la maman.

Submergée par « le plus beau sentiment du monde » lors de ses retrouvailles avec ses parents, Melissa n’avait que 22 mois lorsqu’elle a été arrachée à sa famille. Kidnappée par sa baby-sitter en 1971, la fille d’Alta et Jeffrie Highsmith a fait l’objet de nombreuses recherches à travers le pays. Sans succès… jusqu’à ce qu’un laboratoire spécialisé dans les tests ADN fasse le lien entre le père de la disparue et les trois enfants de cette dernière.

Réunie après quelques contacts sur Facebook, la famille, qui a toujours vécu à proximité, cherche désormais à comprendre qui est la femme qui a élevé Melissa. Est-elle la kidnappeuse ? Aucune confirmation officielle n’a encore été apportée à ce stade.