Climat: les objectifs de l’accord de Paris encore atteignables, selon un rapport

"Des chemins existent encore pour rester bien en-deçà de 2°C de réchauffement (par rapport à la période pré-industrielle), si les gouvernements et les entreprises agissent de façon déterminée en faveur des énergies et des technologies bas carbone", souligne l’édition annuelle du New Energy Outlook, publié par le cabinet d’expertise BNEF quelques jours après la fin d’une COP27 peu concluante en termes d’ambition climatique mondiale.