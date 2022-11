49 arrestations dans le démantèlement d'un cartel de la drogue européen: 30 tonnes de drogue interceptées

Les autorités européennes et des Emirats arabes unis ont effectué toute une série de perquisitions entre le 8 et le 19 novembre dans le cadre d'un trafic de drogue en Europe, a fait savoir lundi dans un communiqué le service Europol. L'enquête qui a duré deux ans a permis d'arrêter 49 personnes et d'intercepter plus de 30 tonnes de drogue.