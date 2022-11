Une ambulancière découvre que la victime qu’elle n’a pas pu sauver est sa propre fille : « Mon pire cauchemar est devenu réel »

Lorsque Jayme Erickson est arrivée sur les lieux, sur un tronçon gelé d’une autoroute, elle s’est retrouvée face à une adolescente grièvement blessée, qu’elle savait quasiment condamnée. Les blessures étaient si graves que l’ambulancière n’a pas reconnu sa fille.

Après avoir sorti la jeune fille du véhicule et être restée avec elle en attendant qu’elle puisse être héliportée vers un hôpital voisin, l’ambulancière est rentrée chez elle à la fin de sa journée.

Ses blessures étaient tellement horribles que je ne l’ai même pas reconnue.

C’est à ce moment-là que des policiers sont venus lui annoncer la terrible nouvelle : la victime de l’accident n’était autre que Montana, sa propre fille de 17 ans. Elle revenait d’une promenade avec une amie lorsque celle-ci a perdu le contrôle du véhicule avant de se faire heurter par un camion venant en sens inverse. La conductrice a pu quitter le véhicule mais pas Montana, qui est restée coincée.

"Mon pire cauchemar d’ambulancière est devenu réel. Le patient grièvement blessé dont je venais de m’occuper était ma propre chair et mon sang. Mon seul enfant. Mon mini-moi. Ma fille, Montana. Ses blessures étaient tellement horribles que je ne l’ai même pas reconnue", raconte Jayme Erickson sur Facebook.

Les forces de l’ordre lui ont indiqué que les médecins avaient choisi de débrancher Montana, dont les blessures n’étaient "pas compatibles avec la vie". "Je suis brisée. Je suis cassée. Il me manque un morceau de moi", a confié la mère de Montana.

Deux vies sauvées grâce au don d’organes

Cette tragédie, qui a ému tout un pays, a néanmoins permis de sauver deux vies. Et pour cause, cette jeune nageuse de compétition qui voulait étudier le Droit, a pu faire don de ses organes et offrir "un dernier cadeau" à ceux qui en avaient besoin.

"Nous sommes si heureux que notre petite fille vive à travers les autres et qu’elle ait, à la suite de cette tragédie, sauvé d’autres personnes. Nous savons que c’est ce qu’elle aurait voulu et nous sommes si fiers d’elle et elle va nous manquer énormément", a conclu sa mère.