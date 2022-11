Pas assez « fun » et viré car il refuse la « culture de l’apéro » de sa boîte, un employé gagne son procès

Embauché par le cabinet de conseil Cubik Partners en 2011 puis devenu directeur en 2014, un certain "Mr. T" a été renvoyé pour "insuffisance professionnelle" en mai 2015. Ce qu’on lui reprochait ? Simplement de ne pas avoir intégré la culture "fun et pro" de l’entreprise, comme l’explique BFM Business.

Alcoolisme, harcèlement, brimades et simulacres d’actes sexuels

Une culture qui se traduisait "par la participation nécessaire à des séminaires et à des apéros du week-end, qui conduisaient souvent à un alcoolisme excessif, encouragé par les salariés qui fournissaient de très grandes quantités d’alcool, et à des pratiques, encouragées par les salariés, de promiscuité, harcèlement et incitation à divers excès et dérives", peut-on lire dans cet arrêt de la Cour.

Ces dérives impliquaient notamment des "simulacres d’actes sexuels, l’obligation de partager son lit avec un autre collaborateur lors des séminaires, l’usage de sobriquets pour désigner les personnes et l’affichage dans les bureaux de photos déformées et maquillées."

"Mr. T." a aussitôt saisi la justice pour licenciement abusif mais l’affaire a été renvoyée en appel, avant un pourvoi en cassation. La plus haute juridiction a finalement donné raison au plaignant en considérant que le fait de ne pas adhérer à cette "culture de l’apéro" et de le faire savoir ne justifiait en aucun cas son renvoi.

L’entreprise doit désormais verser 3.000 euros de dédommagement à "Mr. T.". En outre, le tribunal doit encore examiner l’indemnité d’un peu plus de 460.000 euros que l’homme réclame à son ex-employeur.