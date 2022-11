Des affiches accusatrices sur les bureaux de 54 eurodéputés : « Avec mon vote, je soutiens un terroriste »

Dans le texte adopté ce mercredi 23 novembre à Strasbourg par 494 voix pour (58 voix contre et 44 abstentions), les eurodéputés décrivent "la Russie comme un État promoteur du terrorisme et comme un État qui utilise des moyens terroristes".

Mercredi soir, les députés qui ont voté contre le texte ont eu une mauvaise surprise en retrouvant leurs bureaux. Une affiche représentant une trace de main ensanglantée sur le visage de Poutine a été collée sur la porte de 54 d’entre eux. Chaque affiche était accompagnée du slogan : "Avec mon vote, je soutiens un terroriste."

C’est la journaliste polonaise Beata Płomecka qui a dévoilé ces images sur son compte Twitter. "Ces affiches ont été collées sur les portes des bureaux de 54 députés européens hier soir. Ils ont voté hier contre l’adoption d’une résolution reconnaissant la Russie comme un État promoteur le terrorisme", a-t-elle tweeté.

Parmi les 58 votants du "non", on retrouve l’eurodéputé belge Marc Botenga (PTB-PVDA). "La résolution ne fait qu’alimenter l’escalade et sape la diplomatie", a-t-il tweeté.

Côté français, 18 parlementaires ont voté contre, notamment Nicolas Bay (Reconquête!) et 17 des 18 élus du Rassemblement national, dont Jordan Bardella et Thierry Mariani.

Ces dernières semaines, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à de nombreuses reprises la communauté internationale à déclarer "terroriste" le régime du président Vladimir Poutine.

La décision du Parlement européen est à ce stade surtout symbolique, en l’absence de cadre juridique adéquat dans l’UE, à la différence des États-Unis.

Quelques heures après ce vote, le site internet du Parlement européen a été la cible d’une cyberattaque revendiquée par un " groupe pro-Kremlin ".