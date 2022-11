Guerre en Ukraine : Un bébé tué dans une frappe russe sur une maternité, Zelensky accuse la Russie de « terreur »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dans la foulée accusé la Russie de "terreur et meurtre". "L’ennemi a une fois de plus décidé d’essayer d’accomplir par la terreur et le meurtre ce qu’il n’a pas pu accomplir en neuf mois" de son invasion de l’Ukraine, a lancé M. Zelensky sur Telegram. "L’État terroriste continue de faire la guerre aux civils", a-t-il lancé.

Le service des situations d’urgence a publié une vidéo sur laquelle on peut voir des secouristes qui tentent de dégager un homme à moitié enfoui dans les débris.