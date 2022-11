Deux résidentes d’une maison de retraite se marient à 72 ans

Elles sont tombées amoureuses vers l’âge de 25 ans. Mais la société n’étant pas prête à accepter ce type de relation, elles l’ont gardé secrète pendant très longtemps. Elles n’ont d’ailleurs rien dit quand elles sont arrivées à l’EHPAD du Val d’Escaut, en 2017. "Elles ont demandé à être dans la même chambre, mais nous ne savions pas qu’elles étaient amoureuses", raconte Camille Hetroit, cadre de l’EHPAD, à l’Observateur.

Un voyage à la plage qui change tout

C’est finalement pendant un voyage à la plage qu’elles ont appris que, elles aussi, pouvaient vivre leur amour au grand jour. "Durant cette journée, lors du repas, nous parlions des mariages gays. Et Liliane et Andrée sont venues nous demander si c’était possible de faire ça dans la vraie vie. Elles pensaient que les mariages entre des personnes du même sexe n’étaient possibles qu’à la télévision, détaille Alexandra Simon, leur infirmière référente. On leur a dit que c’était possible. Et quelques minutes plus tard, Andrée faisait sa demande à Liliane devant nous."

Et comme Liliane a dit "oui" à Andrée, le personnel de l’EHPAD a mis tout en œuvre pour que la cérémonie soit la plus réussie possible. "Nous avons tous préparé ce mariage comme s’il s’agissait du mariage de l’un de nos proches", avance Camille Hetroit.

Et puis, le 15 novembre dernier, Andrée et Liliane ont enfin pu officialiser leur amour en se mariant à l’Hôtel de Ville de Valenciennes.