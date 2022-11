Les jumeaux Lydia et Timothy Ridgeway sont nés aux États-Unis le 31 octobre dernier. A priori, la nouvelle n’a rien d’extraordinaire. Et pourtant, les médias du monde entier ont repris l’information de la CNN. Et pour cause, les jumeaux sont issus d’embryons congelés il y a 30 ans, battant au passage le précédent probable record qui était de 27 ans.

Leurs parents sont évidemment très impressionnés. "D’une certaine manière, ce sont nos enfants les plus âgés, même s’ils sont les plus petits", a déclaré leur papa Philip RIdgeway. Son épouse et lui sont en effet déjà parents d’enfants âgés de 8, 6, 3 et quasiment 2 ans. À noter que leur papa n’avait que cinq ans quand les jumeaux ont été conçus.

L’objectif des parents n’était pas de battre un record du monde

Les époux Ridgeway ne désiraient pourtant pas battre un record du monde. "On voulait simplement avoir les embryons qui attendaient depuis le plus longtemps." Et pour les identifier, ils ont dû être malins. En effet, la base de données par laquelle ils sont passés donne de nombreuses informations, comme l’origine ethnique des donneurs, leurs études, et même leurs goûts en matière de films et musiques, mais elle ne dit quand les embryons ont été congelés. Ils se sont donc basés sur les identifiants des donneurs pour reconnaître les embryons les plus anciens.

On ne connaît d’ailleurs pas les donneurs, on sait simplement qu’il s’agit d’un couple marié, dont le mari était au début de la cinquantaine, qui a fait appel à une donneuse d’ovule de 34 ans.

Pas d’impact sur la santé des enfants

Le fait d’avoir gardé les embryons congelés pendant 30 ans ne devrait pas avoir d’impact sur la santé des enfants. En effet, ce qui compte le plus dans ces cas-là, c’est l’âge de la donneuse d’ovule. "Un embryon stocké dans l’azote liquide n’expérimente pas le temps, détaille le docteur Jim Toner, spécialiste de la fertilité. Un peu à la manière de Rip Van Winkle (NDLR: le héros d’une nouvelle de Washington Irving), il se réveille 30 ans plus tard sans avoir su qu’il s’était endormi."