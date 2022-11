Chaque heure dans le monde, 5 femmes sont tuées par leur partenaire ou un membre de la famille

Le nombre "terriblement élevé" de féminicides n’a guère évolué ces dernières années, indique le rapport. En outre, il est probable qu’un grand nombre de cas ne soient pas signalés.

Les Nations Unies appellent à une meilleure protection des femmes et des filles. "Nous avons besoin d’une action collective de la société qui respecte les droits des femmes et des filles à se sentir et à être en sécurité, à la maison, dans la rue et partout", a déclaré Sima Bahous, directrice d’ONU Femmes.