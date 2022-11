En général, un poisson rouge ne pèse pas plus de quelques grammes et vit dans des étangs ou des aquariums. Mais celui que Andy Hackett a pêché rentrerait difficilement dans un bocal. En effet, comme le rapporte CNEWS, ce pêcheur anglais de 42 ans a attrapé un spécimen de 30 kg, pulvérisant ainsi le précédent probable record du monde, qui était de 14 kg.

Ce poisson rouge géant, à mi-chemin entre la carpe cuivre et le koï, vit dans le Bluewater Lakes, un lac qui se trouve à Rosnay-l’Hôpital, dans le département de l’Aube, en France. Andy Hackett est parvenu à l’attraper au terme d’une bagarre qui aura tout de même duré 25 minutes. " Je me suis rendu compte qu’il s’agissait d’un gros poisson quand il a pris l’appât, a-t-il expliqué au Daily Mail. Et quand il est arrivé à la surface, j’ai vu qu’il était orange. Je savais que la Carotte (NDLR : le surnom donné au poisson, en référence à sa couleur) se trouvait là, mais je ne m’imaginais pas que j’arriverais à le pêcher. C’est génial de l’avoir attrapé, mais c’est également de la chance." Après avoir pris le temps de poser la Carotte, Andy l’a relâchée.

Un poisson difficile à attraper

C’est d’ailleurs la première fois que quelqu’un arrive à pêcher la Carotte. "On l’a mise dans le lac il y a 20 ans afin de proposer quelque chose de différents à nos clients, détaille Jason Cowler, patron de Bluewaters Lake. Elle beaucoup grandi depuis, mais elle ne remonte pas souvent à la surface. C’est un poisson très difficile à attraper."