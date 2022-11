Un Français remporte 160 millions d’euros à l’Euromillions (vidéo)

Si le grand gagnant n’a pas souhaité révéler son identité, on sait tout de même qu’il s’agit d’un homme d’une soixantaine d’années. Il joue chaque semaine depuis que l’Euromillions a été créé, en 2004. "Je n’avais encore jamais encore rien gagné ; tant qu’à faire, j’aime autant que ce soit une grosse somme d’un coup", a-t-il d’ailleurs déclaré à la FDJ lorsqu’il a été chercher son chèque.

Et cette grosse somme, le sexagénaire et son épouse savent déjà ce qu’ils vont en faire. Ils ont évidemment prévu de faire plaisir à leurs enfants et leurs proches, mais aussi d’acheter une maison secondaire près de la mer et un chalet à la montagne.

Le couple a également l’intention de voyager. "Pour choisir la destination, nous ferons tourner un globe terrestre comme dans la publicité Loto des années 2000." Mais ce n’est pas parce qu’ils n’ont plus besoin d’argent qu’ils vont arrêter de jouer. "J’ai d’ailleurs gagné 3,70 euros au tirage suivant ; j’étais très content", rigole le mari.

La patronne du bureau de tabac: «Je ne sais rien du tout»

De son côté, Isabelle Lelieux, la patronne de Rive Droite, Rive Gauche, le bar-tabac dans lequel le ticket a été validé n’a aucune idée de l’identité du chanceux. "Je ne sais rien du tout. et je n’ai pas remarqué de changements d’habitude chez mes clients. J’espère simplement que le gagnant avait besoin de cet argent et qu’il fera plaisir autour de lui", a-t-elle déclaré à La Voix du Nord.