Erreur médicale à Marseille: il ressort aveugle de sa visite chez l'ophtalmologue (vidéo)

Alors qu’Adrien était simplement venu pour faire vérifier ses lunettes de repos, son ophtalmologue lui a demandé de s’asseoir devant une machine qu’il ne connaissait pas. Surpris, il a demandé des explications au médecin, qui lui a répondu : "je termine, je t’explique après".

L’ophtalmologue l’a confondu avec un autre patient

Mais après, c’était trop tard. L’ophtalmologue, qui avait confondu Adrien avec un autre patient atteint de la cataracte, l’a traité au laser. Résultat des courses: dix minutes après la fin de la séance, Adrien a perdu la vue.

Plusieurs mois tard, et après avoir été opéré deux fois, a partiellement recouvert l’usage de la vue. Mais aujourd’hui encore, il est très sensible à la lumière et doit prendre un traitement qui lui permet de soulager ses douleurs.

Le médecin reconnaît sa faute

Selon les experts médico-judiciaires, l’erreur médicale ne fait aucun doute. D’autant plus que l’ophtalmologue a appelé Adrien "Frédéric". De son côté, le praticien reconnaît sa faute. "Je suis désolé pour ce monsieur que les choses se soient passées comme ça. Quand vous faites une connerie, vous faites une connerie", explique-t-il à BFMTV. L’avocat d’Adrien souhaite la tenue rapide d’un procès. En attendant, l’ophtalmologue continue d’exercer.