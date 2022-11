Missiles tombés en Pologne: De Croo lance un appel à la retenue

Le président américain Joe Biden a fait état, mardi soir, d’indications selon lesquelles l’engin qui a frappé un village de l’est de la Pologne était un missile anti-aérien provenant d’Ukraine. Selon les informations préliminaires, il a jugé "improbable" que le missile ait été lancé depuis le territoire russe.

De son côté, la ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a diffusé un tweet allant dans le même sens: "Selon les infos actuelles, les frappes en Pologne pourraient être le résultat des systèmes de défense anti-aérien ukrainiens. Des débris de missiles russes et d’un missile anti-aérien ukrainien auraient atterri en Pologne. Ceci doit encore être confirmé par l’analyse en cours".

Alexander De Croo a souligné qu’une analyse détaillée était d’abord nécessaire. Il a toutefois noté qu’une quantité massive de missiles russes ont été tirés sur la quasi-totalité du territoire ukrainien ces derniers jours, entraînant de nombreux tirs anti-aériens. "Cette combinaison pourrait bien avoir provoqué une explosion", a déclaré le Premier ministre. "Il n’y aurait pas de tirs anti-aériens sans les attaques russes", a-t-il ajouté.

La réunion des ambassadeurs de l’OTAN, qui se tiendra plus tard dans la journée, devrait avoir pour but principal de partager des informations. Sur cette base, il est possible d’écouter toutes les demandes de la Pologne. Il pourrait s’agir, par exemple, de mesures visant à prévenir de tels incidents, a déclaré M. De Croo, mais il est actuellement trop tôt pour y donner suite.

Le Premier ministre a précisé qu’il avait également été en contact avec la Défense au cours des dernières heures pour voir si quelque chose de spécifique était nécessaire pour la Belgique, mais il est apparu que ce n’était pas le cas.