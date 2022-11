La BCE met en garde contre un risque accru d’instabilité financière dans la zone euro

"Les gens et les entreprises perçoivent déjà l’impact de la hausse de l’inflation et du ralentissement de l’activité économique", lance Luis de Guindos, vice-président de la BCE. "Selon notre analyse, les risques d’une instabilité financière ont augmenté, tandis que le scénario d’une récession technique (deux trimestres consécutifs de contraction économique, NDLR) est devenu plus probable dans la zone euro."