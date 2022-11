Un essuie-glace de 18 cm s’enfonce dans son cerveau après un accident de voiture: l’homme sauvé

Emmené aux urgences en ambulance, l’homme était dans un coma profond avec une intubation endotrachéale.

Dès lors, une craniotomie a été réalisée immédiatement et a révélé que l’essuie-glace avait pénétré dans le cerveau à travers l’œil gauche.

Le corps étranger qui mesurait 18 centimètres de long a été enlevé et le patient a pu être sauvé. En effet, la situation était analysée comme "grave et potentiellement mortelle, et une intervention chirurgicale d’urgence était nécessaire".

C’est la première fois qu’une telle lésion pénétrante intracrânienne transorbitaire est signalée dans le monde. Habituellement, elle n’est pas causée par un essuie-glace, mais plutôt par un clou, un crayon, une baguette, des ciseaux, des clés, un tournevis, voire un couteau.

Comment les médecins ont-ils enlevé l’essuie-glace ? "Comme le bout de l’essuie-glace ressemblait à un crochet, le tirer par l’avant aurait endommagé gravement le tissu cérébral, c’est pourquoi la chirurgie a été conçue pour retirer le corps étranger de l’arrière", explique The Surgery Journal.

Après 75 jours dans l’hôpital, le patient a été transféré dans un centre médical local pour continuer sa thérapie de réadaptation.

