Les images de la voiture, fonçant à travers les rues de cette ville de la province méridionale de Guangdong, ont surgi sur le net et font froid dans le dos.

On y voit le SUV accélérer soudainement et rapidement. Après avoir heurté plusieurs autres véhicules, la voiture dérape et termine sa course folle en s’encastrant contre un poteau.

Un motocycliste et une écolière à vélo ont été tués lors de l’incident.

Attention, vidéo particulièrement difficile à regarder.

Selon les informations publiées sur le réseau social chinois Weibo, le conducteur n’avait aucun contrôle sur le véhicule pendant le trajet. Les freins n’auraient pas fonctionné.

Tesla affirme de son côté, sur la base des données qu’elle a pu lire sur la voiture en question, que le conducteur n’a pas du tout essayé de freiner. La pédale d’accélérateur aurait juste été "appuyée fermement".

Pas la première fois

Ce n’est pas la première fois qu’un incident du genre défraye la chronique. Tesla balaye les accusations et s’était déjà fendu d’un billet sur son blog officiel pour expliquer qu’ il n’y a pas d’" accélération involontaire " avec ses véhicules.

"Nous sommes transparents avec la NHTSA (agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière), et nous examinons régulièrement avec elle les plaintes des clients concernant les accélérations involontaires. Au cours des dernières années, nous avons discuté avec la NHTSA de la majorité des plaintes. Dans chaque cas que nous avons examiné avec eux, les données ont prouvé que le véhicule fonctionnait correctement", détaille l’entreprise d’Elon Musk.

Les accidents impliquant des voitures Tesla suscitent beaucoup d’attention en Chine et ce n’est pas la première histoire évoquant des freins défaillants. Lors du salon de l’automobile de Shanghai de l’année dernière, la propriétaire d’un Model 3 de la marque était montée sur le toit de sa Tesla, criant qu’elle avait failli mourir parce que les freins de sa voiture ne fonctionnaient pas.

Tesla a fini par s’excuser, mais n’a pas admis que ses véhicules présentaient des défauts.