Naufrage de 27 migrants dans la Manche en 2021 : « Ah bah t’entends pas ? Tu seras pas sauvé », une investigation révèle l’attitude des secours français

De multiples appels désespérés ont été révélés par cette enquête. L’ensemble des échanges téléphoniques et WhatsApp entre le Cross et l’embarcation naufragée sont restituées. Durant trois heures, les personnes en dérive sur le bateau ont contacté les secours français, partagé leur localisation comme demandé. Sans résultats.

Une communication entrecoupée et peu considérée

Entre 1H48 et 4H16, différentes personnes sur la Manche appellent au secours les secours français, le "Cross", puis un appel est émis vers le SAMU, qui le redirige à nouveau vers le Cross. L’appel suivant dure 14 minutes. La localisation est communiquée à 2H05 et 2H06. Aucun moyen de sauvetage n’est envoyé.

À la place le Cross saisit le centre de coordination des secours anglais à Douvres. Pourtant, l’embarcation est toujours dans les eaux françaises à 2H10. Un rejet des responsabilités d’une zone maritime à une autre, qui prend le risque que le bateau change de zone et devienne introuvable.

Ah bah t’entends pas, tu seras pas sauvé. J’ai les pieds dans l’eau, bah… je t’ai pas demandé de partir.

Entre 2h43 et 4h22, les passagers auront appelé les Français quinze fois. Au bout du fil, vers 3H, un passager explique qu’il est "dans l’eau", ce à quoi une opératrice française rétorque : "Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises." Puis la communication s’interrompt. Un commentaire en aparté est toutefois audible : "Ah bah t’entends pas, tu seras pas sauvé. J’ai les pieds dans l’eau, bah… je t’ai pas demandé de partir."

Cette série d’appels n’a pas été prise au sérieux ni pris en charge. La dernière chose qui a été prononcée par les migrants cette nuit-là confirme l’échec de la mission des secouristes : "Nous sommes dans l’eau. Fini. Fini. Aidez-nous s’il vous plaît. Aidez-nous. (…) Nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la mer, dedans, dedans (…) il fait froid."

Un patrouillard de la "border force" anglaise, le Valiant, s’est déplacé peu après, sans avoir de véritable vision de l’endroit et du bateau à secourir. Dans un tableau récapitulatif des signalements de cette nuit, le Cross (les Français) a noté : "Conversation coupée suite arrivée du Valiant (pas de certitude)." Après 5 heures, le statut de l’événement passe à "secouru". L’intervention des équipes anglaises n’a, quant à elle, pas encore été analysée.

« Il est très délicat de prioriser correctement »

Aucun moyen de sauvetage n’a été mobilisé pour porter secours à l’embarcation. Du côté français, ils ont privilégié une économie de moyens face à des traversées quotidiennes et des appels dont l’urgence est parfois mise en doute.

Ils nous appellent tous, même s’ils ne sont pas en difficulté. il est très délicat de prioriser correctement.

Le Monde évoque ainsi le témoignage d’un membre du Cross au sujet de l’évaluation du niveau de détresse des "small boats" : "souvent, les migrants appellent et crient au danger alors qu’ils n’ont rien." Fanny R., l’opératrice du Cross, poursuit en distiguant "l’urgence -vitale- de l’urgence -de confort-". Nicolas H. Chef du service opération argue : "Ils nous appellent tous, même s’ils ne sont pas en difficulté. il est très délicat de prioriser correctement." En clair, le Cross n’a pas songé à un potentiel drame : "Nous n’avions pas d’inquiétudes les concernant", admet Pauline M.

Ça fait deux ans que nous demandons des moyens supplémentaires. On savait malheureusement qu’un jour cela arriverait.

Les secouristes du Cross pointent du doigt le manque de moyens matériels : "Le dispositif mis en place par l’Etat est le suivant: deux moyens nautiques et un moyen aérien, alors qu’il y a parfois trente à cinquante embarcations à l’eau, et donc c’est largement insuffisant", argue Nicolas H. "Je pense que le travail a été bien fait avec les moyens dont on dispose. Je pense que ces pauvres gens n’ont pas eu de chance", explique à son tour aux enquêteurs Clément G. "Ça fait deux ans que nous demandons des moyens supplémentaires", ajoute son collègue Luc B. "On savait malheureusement qu’un jour cela arriverait."

Les deux survivants ont été entendus à la suite du drame. Zana Mamand Mohamad espère, lui, que cela "ne se reproduira pas". Son frère Twana n’a plus été retrouvé après le 24 novembre 2021. Ce jeune kurde d’Irak n’a plus qu’un espoir, celui que la justice française juge "les responsables de cette tragédie, que ce soit les passeurs ou les gardes-côtes des deux pays". Le survivant n’a plus jamais eu de nouvelles de son frère.