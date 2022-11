Non, il n’y a pas eu “6 500 morts” sur les chantiers au Qatar. Et on ne saura sans doute jamais combien il y en a eu

Nulle part dans l’article, le quotidien n’affirme que ces migrants sont décédés en construisant les stades et infrastructures de la Coupe du Monde, mais de fil en aiguille, le chiffre de “6 500 morts” est devenu le bilan effroyable de la World Cup 2022 et l’argument massue pour réclamer le boycott de la compétition.

Comme souvent, la réalité est moins simple.

Tout est parti d’une enquête publiée en février 2021 par le quotidien britannique The Guardian.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) note dans un rapport publié en novembre 2021 que le chiffre du Guardian ne résulte pas du chantier titanesque de la Coupe mais “inclut tous les décès dans la population migrante sans faire de différence entre les travailleurs migrants et la population migrante en général”. Jeunes et vieux, hommes et femmes, ouvriers de chantier et employés de bureau, taximen et serveurs de restaurants sont mis dans le même sac.

À cela, Pete Pattisson, l’un des journalistes qui a réalisé l’enquête du Guardian et qui est soncorrespondant à Katmandou, objecte que la plupart des migrants étaient des travailleurs (90 % des Népalais, selon un ancien ambassadeur népalais au Qatar) et très nombreux furent ceux qui ont travaillé sur l’ensemble des chantiers. “Même à son sommet, seulement 30 000 ouvriers étaient employés à la construction des stades, soit environ 1,5 % de la population des migrants au Qatar”, explique-t-il à La Libre. “Cependant, des centaines de milliers étaient employés sur des projets liés directement ou indirectement à la Coupe du Monde. Ceux-ci incluaient le nouvel aéroport, un nouveau métro, un système ferroviaire aérien, des kilomètres de nouvelles routes, des hôtels et même une nouvelle ville, Lusail”.

La population originaire d’Asie du Sud y est largement majoritaire : elle représente environ 60 % de l’ensemble des étrangers résidant au Qatar. Certains sont présents dans le pays pour des visas courts, d’autres se sont installés dans le pays, passant d’un boulot à un autre.

Ni statistiques, ni autopsies

Alors combien de morts exactement la construction des stades, métro, bureaux, hôtels a-t-elle coûté ? Il est fort probable qu’on ne le saura jamais.

Premièrement, les autorités qataries n’ont jamais publié de statistiques sur le nombre de décès liés au chantier titanesque de la Coupe du Monde. Elles se sont contentées de souligner que 40 travailleurs étaient décédés en douze ans sur le chantier des stades.

Deuxièmement, pratique courante dans le Golfe, les médecins ont régulièrement attribué le décès de jeunes travailleurs morts dans leur lit à un “arrêt cardiaque” ou “insuffisance respiratoire”. On ignore dès lors si leur décès est lié aux conditions extrêmes de chaleur dans lesquelles ils ont travaillé ou non. “Les autorités qataries ont échoué à enquêter sur les arrêts cardiaques ou à changer la loi pour exiger des autopsies, malgré que leurs propres juristes le recommandaient il y a huit ans”, constate Pete Pattisson.

Au début des années 2010, aucune loi ne protégeait les travailleurs contre les températures extrêmes qui peuvent atteindre 50 degrés l’été au Qatar. Cette législation existe aujourd’hui.

Face à ces incertitudes, des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch évaluent “à plusieurs milliers” le nombre de décès au Qatar, estimant impossible de se prononcer sur leurs liens à la World Cup.

Le relevé effectué en 2020

Des diplomates à Doha préfèrent parler de “plusieurs centaines”. Ils s’appuient sur un relevé effectué en 2020 par l’OIT. En croisant les données des ministères de l’intérieur, de la santé et des affaires sociales qataris avec celles du centre traumatique Hamad (HTC), le bureau de l’OIT à Doha est arrivé à la conclusion que 50 travailleurs étaient décédés cette année-là sur les chantiers de construction et 500 avaient été blessés sérieusement.

La première cause de mortalité était l’accident routier (24 %), suivi de la chute (22 %), d’un objet tombé d’en haut (12 %), puis de brûlure (10 %). On peut donc considérer grosso modo qu’un demi-millier de travailleurs ont été tués sur dix ans, quoique 2020 fut une année covid où certains chantiers furent ralentis.

Chez Besix, trois morts dans deux stades

Tous les travailleurs ne sont pas logés à la même enseigne. Certaines entreprises ne respectent pas les règles minimales de sécurité, d’autres suivent un strict cahier des charges en collaboration avec les syndicats. C’est le cas du groupe belge Besix qui, entre 2014 et 2019, a rénové le stade Khalifa et a conçu celui d’Al Janoub, où la France jouera son premier match. En cinq ans, Besix et sa filiale Sixco ont enregistré trois décès. “Il y a eu deux chutes avec rupture de la corde de sécurité et un homme renversé par un engin de chantier”, explique Florence Bribosia, responsable de la communication chez Besix. “À chaque fois, les autorités locales sont descendues sur les lieux”.

“Un mort est toujours de trop”, titrait l’OIT dans son rapport de 2021, mais la difficulté d’évaluer le nombre réel des décès devait être soulignée.