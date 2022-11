Ces seuls chiffres donnent la mesure de la Coupe du Monde de football qui va débuter le dimanche 20 novembre au Qatar : un événement sportif planétaire, le plus regardé à la télévision, mais aussi l’envahissement pacifique d’un minuscule pays du golfe arabo-persique, appendice de la géante Arabie saoudite.

Un petit pays, mais richissime et cosmopolite. À l’image du Luxembourg, les Qataris ne sont que 300 000 dans leur propre pays. Des centaines de milliers d’ouvriers et d’expatriés y travaillent, bénéficiant d’une partie des dividendes de l’exploitation du pétrole et du gaz, le Qatar étant le premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié dans le monde.

Les dollars coulent à flots au point que le Qatar peut acheter tout : s’offrir Kylian Mbappé au PSG, accueillir les talibans pour des pourparlers de paix, payer une rançon pour libérer un otage étranger, attirer sur le campus d’Education City les meilleures universités américaines ou distribuer des Rolex à 50 000 euros aux VIPs étrangers.

Un pays qui s’est aussi radicalement urbanisé. Depuis l’érection de la pyramide du Sheraton en 1982, les gratte-ciel futuristes se sont multipliés à Doha. Une île artificielle de marinas et de restaurants chics a été bâtie en forme de perle, The Pearl.

Une ville nouvelle a été créée, Lusail, à côté du stade qui accueillera la finale de la World Cup, sorte de vaisseau amiral doré et illuminé conçu par le bureau britannique Foster/Partners et construit par la China Railway Construction Corporation. Un quartier entier, Msheireb, a été modernisé non loin du souk Waqif avec trams, pistes cyclables, musées, restos, rues pavées étroites comme en Europe mais par lesquelles souffle le vent du désert.

Le pays des superlatifs

Le Qatar est le pays des superlatifs et des écarts insolents entre riches et pauvres. Petit mais sans complexes, il joue des coudes avec son bras aérien, Qatar Airways, nommée meilleure compagnie du monde 2022, et n’hésite pas à accueillir des contingents militaires américains, français et turcs pour s’assurer une certaine sécurité.

Le trublion a tellement irrité ses voisins – surtout pour avoir hébergé les Frères musulmans et leur filiale palestinienne, le Hamas – que ceux-ci l’ont mis à l’index pendant quatre ans, fermant totalement ses frontières, au point que l’émirat importa par avion des centaines de vaches du Wisconsin pour créer en plein désert une ferme lui assurant une indépendance laitière.

Le dénouement se négocia en 2021 lors d’une médiation du Koweït et un tête-à-tête entre l’émir du Qatar, Tamim al-Thani, et le bouillant prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane (MBS).

“Nous n’avons pas de sentiment de revanche. Nous ne pouvons pas vivre sans nos voisins directs, l’Arabie saoudite et les Émirats. Mais nous sommes fiers d’avoir résisté sur le plan économique”, souligne Majid al-Ansari, porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères.

“Beaucoup de monde va venir pour la Coupe du Monde et beaucoup de stéréotypes vont changer”, espère-t-il. Environ 3 500 supporters belges sont attendus, de même que des responsables politiques, voire le Roi, si la Belgique accède aux demi-finales. Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères, assistera même à l’un des matches des Diables au premier tour – avec l’aval du kern.

Sur fond de polémiques

La World Cup, le Qatar l’a obtenue en 2010, après un vote controversé à la Fifa, qui l’opposait à la candidature des États-Unis. Elle l’a préparé pendant plus d’une décennie, au prix de violentes polémiques : le travail harassant, sous une chaleur extrême, de milliers de migrants ; le coût environnemental des infrastructures ; pas de tradition du football dans le pays, la rumeur que les membres de la communauté LGBTQ (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queers) seraient refoulés du Qatar, et, plus récemment, des accusations de piratage informatique des principaux opposants à la candidature du Qatar au Mondial, dans et hors Fifa.

L’Emir est sorti de sa réserve le 25 octobre pour dénoncer ce qu’il a appelé “une campagne sans précédent qu’aucun pays hôte n’a subi”.

L’Emir est sorti de sa réserve le 25 octobre pour dénoncer ce qu’il a appelé “une campagne sans précédent qu’aucun pays hôte n’a subi”. Ni l’Argentine des colonels en 1978, ni la Russie de Poutine en 2018 n’avaient entraîné une telle volée de critiques. “Au départ, nous avons traité ce sujet en toute bonne foi, et nous avons même considéré que certaines critiques étaient positives et utiles […] Mais il nous a semblé vite clair que la campagne persiste, s’étend, qu’il y a des calomnies et du deux poids, deux mesures”, a affirmé l’émir Tamim.

Une première au Moyen-Orient

Le Qatar est le premier pays arabe et de confession musulmane à organiser la World Cup. Il en tire une certaine fierté. Et il est aussi musulman conservateur. À ce titre, il interdit l’homosexualité et limitera la consommation d’alcool pendant la compétition aux hôtels et aux fans zones.

“Nous avons une culture très ouverte, mais si nous respectons la culture de ceux qui viennent, vous devez aussi respecter la nôtre”, plaide le porte-parole des Affaires étrangères. Lequel promet la tolérance à l’égard des supporters trop alcoolisés et l’acceptation du drapeau arc-en-ciel, symbole du mouvement gay, dans les stades et dans le respect des règles de la Fifa. “Nous ne sommes pas un État policier”, dit-il.