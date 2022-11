Mondial 2022 : l’avion, plus que la climatisation des stades, est le principal pollueur

Ce chiffre est en baisse depuis 2003, mais le pays a aussi connu une explosion du nombre de ses habitants. L’émirat du Golfe ne comptait que 680 000 habitants en 2003. Il en recense plus de 2,9 millions aujourd’hui.

Au total, si l’on ne tient pas compte de la population, le Qatar et la Belgique produisent autant de CO2, mais si l’un augmente, l’autre, la Belgique, réduit ses émissions.

Gaz et pétrole

L’essentiel des émissions qataries provient de l’exploitation du pétrole et du gaz, dont le méthane qui s’échappe des gisements. Le pays s’est aussi fortement urbanisé, accroissant la pollution automobile et l’usage généralisé des climatiseurs. Même l’eau des piscines est refroidie. “Vous chauffez l’eau de vos piscines, nous les refroidissons”, lâche un ingénieur qatari, remonté contre les leçons de morale des Européens. “Certains en Europe croient que nous vivons dans le désert, mais nous avons construit des tas d’infrastructures. Cinq des huit stades de la Coupe ont reçu une accréditation 5 étoiles de la Fifa en terme de durabilité”.

Les organisateurs promettent de faire de la Coupe du Monde la première qui sera “zéro carbone” dans l’histoire de la Fifa. Ils mettent en avant le métro qui relie les huit stades, la mise en fonction en juin à Al Kharsaah d’un gigantesque parc de panneaux solaires qui va alimenter les infrastructures en électricité et fournir à l’avenir 10 % de l’électricité du pays. Ils promettent aussi d’acheter des “crédits-carbone” pour compenser les émissions.

Car la Fifa a estimé en janvier que l’événement sportif le plus regardé sur la planète allait produire plus de 3,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone, plus que ce que produit le Congo en une année. Ce chiffre est contesté par les écologistes de l’organisation Carbon Market Watch. L’un de ses arguments est que le coût environnemental de la construction des stades est sous-évalué.

Navettes avec Dubai

Le principal poste, comme en Russie en 2018, c’est le transport : 51,7 % des émissions. Malgré la proximité des stades, la plupart des supporters viendront en avion. Par ailleurs, parce que les chambres à louer se font rare à Doha, nombreux ont imaginé de faire la navette avec Dubaï, où l’offre des hôtels est plus grande. Un vol toutes les quinze minutes en provenance des Émirats arabes unis est attendu. Plus d’un million de visiteurs sont attendus.

Pointé du doigt pour son bilan carbone, signataire des accords de Paris de 2014, le Qatar a adopté un plan contre le réchauffement climatique pour réduire d’ici 2030 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Il entend généraliser le transport public électrique d’ici là, et de fait, des trams circulent déjà dans l’écoquartier de Meshreib ou sur le campus de la Qatar Foundation. Des milliers d’arbres sont plantés. Des kilomètres de pistes cyclables et de jogging ont été tracés, en partie aussi pour développer le sport et lutter contre l’obésité, problème numéro un d’une partie du monde arabe.

Les Qataris sont conscients de la pollution qu’ils engendrent et demandent un minimum de compréhension des Occidentaux. “Le Qatar est un pays jeune”, souligne Machaille Al Naimi, présidente du Développement communautaire à la Qatar Foundation. “Nous grandissons à toute vitesse. Quand je vois la vie nomade que ma grand-mère menait il y a trente ans… Je suis allée au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis. Le chemin est si différent. Ici, on bâtit un pays”.