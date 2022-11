Les travailleurs migrants, les premiers héros de la World Cup au Qatar: “En juin, juillet et août, cela a été dur”

Combien en sont morts ? “Des milliers”, selon les organisations non-gouvernementales. “Des centaines” selon des diplomates à Doha. Des familles n’ont jamais été indemnisées, ni par les entreprises, ni par l’État qatari, ni par la Fifa.

“En juin, juillet et août, cela a été dur”

Avec des températures dépassant les 40 degrés en été, le travail a été harassant. Les heures furent longues. La pression de l’employeur, énorme. Et, en cette semaine de septembre, de nombreux chantiers sont encore ouverts.

Le Qatar de 2022 n’est plus celui de 2012, quand très peu de lois protégeaient les travailleurs. Mais la chaleur humide trempe encore les chemises.

À 8 h 15, la température monte déjà à 36 degrés dans le nouveau quartier Meshreib, en plein centre de Doha. Devant un immeuble en construction, des ouvriers s’affairent à une bétonneuse. “Nous avons commencé à 6 heures”, explique un jeune Ougandais, qui parle de Lukaku les mains sur une brouette. “A 9 heures, nous allons travailler à l’intérieur de l’immeuble, puis nous en sortons à 15 heures C’est surtout en juin, juillet et août que cela a été dur. Là on a transpiré, mais on a eu de l’air conditionné”.

Leur employeur respecte – plus ou moins- les nouvelles lois mises en route par les autorités qataries après l’avalanche de critiques internationales sur la protection des travailleurs migrants. La loi interdit désormais de travailler si la température excède 32,1 degrés selon un savant calcul mêlant le vent, la température et l’humidité. Tout travail extérieur est aussi interdit de juin à septembre, entre 10 heures et 15 heures Depuis mars 2021, il y a un salaire minimal d’environ 270 euros par mois, auquel il faut ajouter le logement et la nourriture gratuits. Des comités d’entreprise ont été créés, prélude possible à de futurs syndicats.

Certains travailleurs se plaignent de ne pas être payés pour leurs heures supplémentaires. Nombreux aussi sont ceux qui critiquent les frais de recrutement payés à des agents dans leur pays d’origine. Ils s’étalent de 300 à 1200 dollars, selon les pays, et certains ouvriers ont été renvoyés dans leur pays avant d’avoir pu rembourser ces sommes importantes.

Mais il y a aussi des travailleurs heureux. Rafeez est venu du Sri-Lanka. De manœuvre quand il avait 18 ans, il est devenu taximan. “Dans mon pays, nous avons de l’eau fraîche et pas besoin d’air conditionné. Ici, il y a du travail et des opportunités. Doha est ma ville aujourd’hui”, dit-il. Juvat, venu du Kenya, est encore plus verni. Il est chargé de veiller à l’entretien de la piscine d’un hôtel et à la réfrigération de son eau. “Ici, je gagne trois à quatre fois ce que je pourrais gagner chez moi”, sourit-il.

Avec une population étrangère de 2,1 millions d’habitants, pour 330 000 Qataris, Doha illustre à l’extrême les inégalités sur la planète. Certains travailleurs sont entassés dans des logements vétustes et crasseux dans l’Industrial Zone, d’autres vivent dans la nouvelle et flambante Asian City, vitrine des autorités, et qui rassemble 68 000 migrants dans de bien meilleures conditions. Sans parler des expatriés occidentaux, qui, comme les Qataris, passent d’un air conditionné à un autre, travaillent dans des tours conçues par les plus grands architectes du monde et goûtent le soir à la fine fleur de la gastronomie internationale.

“Nous n’avons pas anticipé l’étendue des critiques, et leur férocité”, reconnaît aujourd’hui Nasser Al-Khater, le patron de Qatar 2022. Des accusations de corruption, d’atteinte à l’environnement et de maltraitance des ouvriers. “Beaucoup de critiques ont été injustes et cela a été dur à encaisser”.

L’incontournable bureau de l’OIT

Incontournable en ville est le chef du bureau de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le Britannique Max Tunon voit défiler journalistes et diplomates. Il fait partie de ceux qui pensent que la World Cup a été le moteur d’un changement social et qu’un boycott réduirait à néant. Le Qatar est le seul pays de la région à avoir accepté un bureau de l’OIT. Son trophée est le démantèlement en 2019 de la kafala, un système de parrainage quasi-carcéral des travailleurs dans le Golfe persique.

“Cela a été le changement le plus significatif”, dit Max Tunon. “Nous n’avons pas aboli le système. Le renouvellement du permis par l’employeur, cela existe encore”, ajoute-t-il. “Mais maintenant, le travailleur peut quitter son emploi. Il peut aussi changer d’emploi. S’il estime qu’il n’est pas bien payé, s’il trouve que ses conditions d’hébergement ne sont pas satisfaisantes, il peut changer”.

En 2021, plus de 242 000 travailleurs migrants avaient changé de travail, alors qu’ils n’étaient de 8 653 en 2018. L’OIT espère, avec le gouvernement qatari, progresser dans d’autres secteurs après la Coupe du Monde, notamment la situation du personnel de maison qui preste, hors contrôle, de longues heures de travail. “Il n’existe quasiment pas d’inspection du travail au Qatar. Il faut mettre sur pied tout cela”, confirme un diplomate