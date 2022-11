"Doctor Cool", l’ingénieur qui a conçu la climatisation des stades au Qatar, se défend: "Les gens ne comprennent pas"

Dr Abdul-Gahni, votre réaction face à la polémique sur la climatisation des stades ?

Le conditionnement d’air est une controverse pour ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement de la climatisation à l’extérieur. Les gens pensent que nous avons trop d’argent, beaucoup de gaz et que nous soufflons de l’air dans l’espace.

Cela ne se passe pas comme cela ?

Pas du tout. À l’intérieur d’une salle, vous maîtrisez les flux d’air entrant et sortant. À l’extérieur, vous avez un plafond ouvert. Votre principal ennemi, c’est la météo. Quand le vent arrive, il vient dans l’ouverture et tourne. C’est ce qu’on appelle le cercle de feu (ring of fire). Les premiers à avoir compris ce phénomène, ce sont les gens du Stade de France qui ont constaté une forte chaleur dans les tribunes hautes, que cela soit en été ou en hiver. Ce qui veut dire que quand vous avez 42 000 personnes dans un stade comme celui-ci, vous devez introduire de l’air frais. Autrement, ce sera malodorant, il y aura beaucoup de CO2 avec le risque que les gens s’évanouissent. Donc vous devez vous assurer qu’il n’y ait pas ce qu’on appelle le syndrome du bâtiment fermé.

Comment faites-vous ?

Nous fournissons de l’air frais sur deux mètres de hauteur pour les joueurs, l’herbe et les tribunes jusqu’en haut. Je fais une petite couverture d’air froid pour les gens. Nous ne refroidissons pas tout le volume. Par ailleurs, nous avons installé tout autour du toit un panneau transparent qui empêche le vent d’entrer dans le stade. De cette façon, nous isolons les micro-bulles de l’intérieur par rapport aux macro-bulles de l’extérieur.

Comment empêchez-vous l’air chaud de se mêler à l’air froid dans la couche des deux mètres ?

Vous aimez la cuisine ? Si vous mélangez de l’huile et de l’eau, que va-t-il se passer ? L’huile ira en haut. Pourquoi ? Parce que c’est plus léger. L’air chaud est très léger. L’air froid est comme l’eau, il descend. Entre les deux, j’ai une barrière d’un point de vue aérodynamique, une interface qui vient de la différence de flottabilité de l’air – et je maintiens cette barrière en état de fonctionner sur deux mètres en mettant de la pression avec l’air froid. Les spectateurs transpirent et respirent : il faut donc filtrer l’air puis le réinjecter en air froid.

D’où vient l’énergie électrique ?

Nous n’avons pas voulu placer de panneaux car ce n’est pas esthétique sur des stades qui sont des monuments. Alors, nous avons créé en dehors de Doha une ferme solaire qui génère dix fois l’électricité dont j’ai besoin.

La source n’est donc pas en brûlant du gaz, mais le soleil. Nous avons voulu montrer au monde notre désir de préserver l’environnement, qui est gravé dans le plan national stratégique 2030 adopté avant même la Coupe du Monde. Votre environnement en Europe demande du chauffage, le nôtre requiert un refroidissement.

À quelle température allez-vous refroidir les stades ?

Nous avons posé la question aux spectateurs. Ceux qui viennent de pays froid réclament de la chaleur et ceux qui viennent de pays chauds veulent de la fraîcheur. Alors nous avons décidé de ne pas contrôler la température, mais plutôt la perception thermique qui comprend la température, le niveau d’humidité, les mouvements de l’air et selon les vêtements que les gens portent. J’ai des caméras qui identifient les zones des gradins. Si les gens sont en short, je me dis qu’ils veulent moins de refroidissement. C’est une expérience inédite.

Donc vous allez changer la température par zones ?

Oui, et même au niveau du terrain, où je peux faire jouer une différence de 0,5 degré Celsius d’un point à l’autre. Autre innovation : nonante et soixante minutes avant le match, les officiels de la FIFA vont contrôler sur le terrain l’index thermique pour voir si les joueurs peuvent jouer. Et dans notre salle de contrôle, la FIFA pourra suivre, minute par minute, l’évolution des indices pendant le match. Ce sera une partie de notre héritage laissé aux futures coupes du Monde. Je suis un scientifique, pas un politique, et si quelqu’un veut apprendre ce que nous avons réalisé ici, je suis prêt à l’accueillir.

L'avis du professeur Hervé Jeanmart (UCL)

Hormis quelques aspects techniques, le professeur Hervé Jeanmart (UCL), à qui nous avons soumis le texte de l’interview, est dans les grandes lignes en accord avec l’ingénieur qui a conçu la climatisation des stades. “Tout angle semble bon pour attaquer le Qatar au sujet de la Coupe du monde”, nous dit-il. “Il y a évidemment beaucoup à dire sur la méthode de sélection du pays, la pertinence de celui-ci, sa taille, la gestion des chantiers, etc. Au sujet de la climatisation des stades, je serais prudent car, d’une part, elle est nécessaire pour maintenir une ambiance acceptable et d’autre part une bonne conception assurera le confort avec un coût énergétique élevé mais maîtrisé”. “L’alimentation des systèmes avec des panneaux photovoltaïques (même si le lien est relativement virtuel dans un réseau électrique) est pertinente puisque ceux-ci produiront le plus au moment où les besoins seront les plus importants”, dit cet ingénieur notamment spécialisé dans les énergies renouvelables. “En comparaison, il semble tout aussi aberrant de chauffer en hiver les pelouses de certains stades belges. Finalement, l’enjeu énergétique et environnemental est un tout petit peu dans la climatisation mais surtout dans la construction des stades et les déplacements".